Комиссарша (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2016, Комиссарша. Серия 4
Военный, Драма12+
О сериале
Галина уехала из родного городка в Москву много лет назад, оставив маленького сына Илью на воспитание матери. В столице после окончания института попала на работу в отделение милиции, откуда в 41-ом ушла на войну. Через два года после ранения Галина возвращается на службу в родной город.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- Режиссёр
Елена
Николаева
- Актриса
Ирина
Пегова
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Александр
Булатов
- ИШАктёр
Иван
Шибанов
- ИЛАктёр
Игорь
Лепихин
- АБАктёр
Алексей
Байдаков
- Актёр
Олег
Фомин
- ТКАктриса
Татьяна
Колганова
- НВАктриса
Наталья
Варфоломеева
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- НЯПродюсер
Нелли
Яралова
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ВЛОператор
Вячеслав
Лазарев
- ВПКомпозитор
Владимир
Подгорецкий