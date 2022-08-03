Комиссар Мальтезе (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

1976 год. Комиссар полиции Дарио Мальтезе возвращается на Сицилию, в Трапани, на свадьбу своего друга детства Джанни Перальта, который также является полицейским. После семейного обеда Мальтезе видит, как мафиози убивают Перальту и его подругу посреди дороги. После этой трагедии Мальтезе решает уйти со своего поста в Риме и просит перевести его в Трапани, чтобы занять место Перальты и начать расследование его убийства...

