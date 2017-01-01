Комиссар Мальтезе. Серия 6
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Комиссар Мальтезе
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Комиссар Мальтезе (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.52017, Maltese - Il Romanzo del Commissario
Боевики, Мини-сериалы18+

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Сюжет

1976 год. Комиссар полиции Дарио Мальтезе возвращается на Сицилию, в Трапани, на свадьбу своего друга детства Джанни Перальта, который также является полицейским. После семейного обеда Мальтезе видит, как мафиози убивают Перальту и его подругу посреди дороги. После этой трагедии Мальтезе решает уйти со своего поста в Риме и просит перевести его в Трапани, чтобы занять место Перальты и начать расследование его убийства...

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb