Комиссар Мальтезе. Серия 4
Wink
Сериалы
Комиссар Мальтезе
1-й сезон
4-я серия

Комиссар Мальтезе (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52017, Maltese - Il Romanzo del Commissario
Боевик, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1976 год. Комиссар полиции Дарио Мальтезе возвращается на Сицилию, в Трапани, на свадьбу своего друга детства Джанни Перальта, который также является полицейским. После семейного обеда Мальтезе видит, как мафиози убивают Перальту и его подругу посреди дороги. После этой трагедии Мальтезе решает уйти со своего поста в Риме и просит перевести его в Трапани, чтобы занять место Перальты и начать расследование его убийства...

Страна
Италия
Жанр
Исторический, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb