Комики на грани здравого смысла. Сезон 1. Серия 6
Комики на грани здравого смысла
1-й сезон
6-я серия

Комики на грани здравого смысла (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2019, ON TOUR WITH ASPERGER'S ARE US
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре документального сериала — тур уникального коллектива комиков, объединенного общим диагнозом (синдром Аспергера). За шесть недель ребята проделают увлекательное путешествие от Бостона до Лос-Анджелеса, во время которого они будут делиться своими нестандартными размышлениями о жизни.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг