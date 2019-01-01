Комики на грани здравого смысла (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2019, ON TOUR WITH ASPERGER'S ARE US
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В центре документального сериала — тур уникального коллектива комиков, объединенного общим диагнозом (синдром Аспергера). За шесть недель ребята проделают увлекательное путешествие от Бостона до Лос-Анджелеса, во время которого они будут делиться своими нестандартными размышлениями о жизни.
