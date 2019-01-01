Комендантский час. Сезон 1. Серия 7
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Комендантский час (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.62019, Curfew
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

С наступлением темноты людям приходится скрываться по домам, потому что на улице действует комендантский час. Он призван оградить жителей от вируса, поразившего мир, но не все готовы терпеть ограничения. 25 команд вынуждены соперничать в смертельной уличной гонке, приз в которой — свобода.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Комендантский час»

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