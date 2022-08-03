Комендантский час (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

С наступлением темноты людям приходится скрываться по домам, потому что на улице действует комендантский час. Он призван оградить жителей от вируса, поразившего мир, но не все готовы терпеть ограничения. 25 команд вынуждены соперничать в смертельной уличной гонке, приз в которой — свобода.

