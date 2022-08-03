Комендантский час (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.62019, Curfew
Фантастика, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
С наступлением темноты людям приходится скрываться по домам, потому что на улице действует комендантский час. Он призван оградить жителей от вируса, поразившего мир, но не все готовы терпеть ограничения. 25 команд вынуждены соперничать в смертельной уличной гонке, приз в которой — свобода.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Колм
МакКарти
- КСРежиссёр
Кристофер
Смит
- Актриса
Фиби
Фокс
- Актёр
Билли
Зейн
- ЭЭАктриса
Эйми-Ффион
Эдвардс
- МКАктёр
Малачи
Кирби
- ГКАктёр
Гуз
Кхан
- АБАктёр
Айк
Беннетт
- ДТАктёр
Джейсон
Торпе
- ДРАктриса
Джесси
Ромео
- ЭРАктёр
Элайджа
Роуэн
- МРСценарист
Мэттью
Рид
- УССценарист
Уилл
Смит
- МРПродюсер
Мэттью
Рид
- ККОператор
Карлос
Каталан
- ДКОператор
Дэнис
Кроссан
- МФКомпозитор
Магнус
Файнс
- АТКомпозитор
Амон
Тобин