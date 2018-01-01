WinkДетямКоманды мечты1-й сезонНью-Йорк Никс
Команды мечты (сериал, 2018) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн
2018, DREAM TEAMS
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Выбрать лучшие клубные команды и игроков в разных лигах и в разное время непростая задача! Например, какая команда станет лучшей командой века в Германии? Кто лучший игрок «Реал Мадрид» за все время? Или кто был основным игроком эпохи Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»?
