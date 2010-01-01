Команда «Умизуми». Сезон 1. Серия 10
Wink
Детям
Команда «Умизуми»
1-й сезон
10-я серия

Команда «Умизуми» (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

7.52010, Team Umizoomi
Мультсериалы, Комедии0+

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Сюжет

Девочка Милли, еe брат Гео и их лучший друг робот — это не просто ведущие обучающей программы, это мини-команда супергероев, которые используют свои могучие математические способности для решения сложных проблем, с которыми юные зрители могут столкнуться в реальной жизни.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мультсериалы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Команда «Умизуми»»

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