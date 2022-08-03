Команда «Умизуми». Сезон 1. Серия 1
Команда «Умизуми»
1-й сезон
1-я серия

Команда «Умизуми» (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.52010, Team Umizoomi
Мультсериалы, Комедия0+

О сериале

Девочка Милли, еe брат Гео и их лучший друг робот — это не просто ведущие обучающей программы, это мини-команда супергероев, которые используют свои могучие математические способности для решения сложных проблем, с которыми юные зрители могут столкнуться в реальной жизни.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

