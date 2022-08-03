Команда «Умизуми» (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетямКоманда «Умизуми»1-й сезон1-я серия
7.52010, Team Umizoomi
Мультсериалы, Комедия0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Девочка Милли, еe брат Гео и их лучший друг робот — это не просто ведущие обучающей программы, это мини-команда супергероев, которые используют свои могучие математические способности для решения сложных проблем, с которыми юные зрители могут столкнуться в реальной жизни.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Мультсериалы
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ВУРежиссёр
Винсент
Уоллер
- СХРежиссёр
Стивен
Хилленбёрг
- ШКРежиссёр
Шерм
Коэн
- ТКАктёр
Том
Кенни
- РБАктёр
Роджер
Бампасс
- Актёр
Билл
Фагербакки
- Актёр
Клэнси
Браун
- МЛАктёр
Мистер
Лоуренс
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ДТАктриса
Джилл
Тэлли
- КЛАктриса
Кэролин
Лоуренс
- СИАктриса
Сирена
Ирвин
- МДАктриса
Мэри
Джо Кэтлетт
- Сценарист
Тим
Хилл
- НДСценарист
Ник
Дженнингс
- ДДСценарист
Дерек
Драймон
- ЛБСценарист
Люк
Брукшир
- СХПродюсер
Стивен
Хилленбёрг
- ПТПродюсер
Пол
Тиббит
- ДМПродюсер
Дженни
Моника
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- ИААктёр дубляжа
Иван
Агапов
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- ВНАктёр дубляжа
Виктор
Незнанов
- ФСХудожник
Фред
Сейберт
- РРМонтажёр
Робби
Робертс
- КХМонтажёр
Кристофер
Хинк
- БКМонтажёр
Брэдли
Кэроу
- ЭЭОператор
Эрик
Эдкинс
- ДУКомпозитор
Джереми
Уэйкфилд