Команда мечты: Рождение современного атлета. Серия 2
Wink
Сериалы
Команда мечты: Рождение современного атлета
1-й сезон
2-я серия
8.92020, Dream Team: Birth of the Modern Athlete
Документальный, Спортивный18+

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Команда мечты: Рождение современного атлета (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

История мужской олимпийской команды США по баскетболу 1992 года, ставшей настоящей легендой спорта. Проект покажет восхождение великих спортсменов (Майкла Джордана, Чарльза Бакли, Ларри Бeрда и других), а также проследит развитие баскетбола до статуса второго по популярности вида спорта в мире.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Исторический, Документальный
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb