Команда мечты: Рождение современного атлета. Серия 1
Wink
Сериалы
Команда мечты: Рождение современного атлета
1-й сезон
1-я серия
8.92020, Dream Team: Birth of the Modern Athlete
Документальные, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Команда мечты: Рождение современного атлета (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

История мужской олимпийской команды США по баскетболу 1992 года, ставшей настоящей легендой спорта. Проект покажет восхождение великих спортсменов (Майкла Джордана, Чарльза Бакли, Ларри Бeрда и других), а также проследит развитие баскетбола до статуса второго по популярности вида спорта в мире.

Сериал Команда мечты: Рождение современного атлета 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb