Команда генерала. Сезон 1. Серия 1
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Команда генерала (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.92022, The General's Men
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Захватывающий итальянский детектив от сценариста «Молодого папы» Пеппе Фиоре, с Серджо Кастеллито в главной роли. В центре сюжета уважаемый генерал полиции Карло Альберто Далла Кьеза и сотрудники созданного им спецподразделения по борьбе с терроризмом. Под руководством сурового начальника молодые бойцы ежедневно защищают государство от нападений преступников, количество которых неуклонно растет. Героев ждут все новые профессиональные вызовы, а от слаженности их действий зависит благополучие страны и ее граждан. Следите за трудовыми подвигами «Команды генерала», когда будете смотреть сериал 2022 года онлайн в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb