Колониальный период в Латинской Америке. Складывание латиноамериканского общества
Wink
Детям
7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
Колониальный период в Латинской Америке. Складывание латиноамериканского общества

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

6.32011, Колониальный период в Латинской Америке. Складывание латиноамериканского общества
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

Завоевание Южной Америки продолжалось с XVI до конца XVII века. Большая часть земель в Южной Америке досталась португальцам и испанцам, говорившим на произошедших от латыни языках, именно поэтому континент получил свое второе название ; Латинская Америка. На сегодняшнем занятии вы узнаете о развитии Латинской Америки в колониальный период.

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