WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 331-й сезонКоллин Энглин vs Мелсик Багдасарян
UFC Fight Night Las Vegas 33 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Спорт18+
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Сюжет
Бой в среднем весе между Юрайей Холом (#8 рейтинга) и Шоном Стрикландом (#11 рейтинга) возглавил турнир UFC Fight Night ESPN 28. Оба бойца идут на серии из четырех побед.
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