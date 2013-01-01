Коллекция заблуждений. Сезон 1. Серия 7
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Коллекция заблуждений
1-й сезон
7-я серия

Коллекция заблуждений (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

2013, Коллекция заблуждений. Сезон 1. Серия 7
Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Цикл документальных фильмов «Коллекция заблуждений» рассказывает о самых знаменитых заблуждениях, которым мы привыкли верить. Если разбить зеркало – будет несчастье. Лошадиный шампунь сделает волосы крепкими. Клеопатра была красавицей. Органическая еда полезна. С помощью науки, медицины и экспериментов авторы программы развенчают устаревшие мифы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Документальные

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