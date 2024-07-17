Цикл документальных фильмов «Коллекция заблуждений» рассказывает о самых знаменитых заблуждениях, которым мы привыкли верить. Если разбить зеркало – будет несчастье. Лошадиный шампунь сделает волосы крепкими. Клеопатра была красавицей. Органическая еда полезна. С помощью науки, медицины и экспериментов авторы программы развенчают устаревшие мифы.

