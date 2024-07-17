Коллекция заблуждений. Сезон 1. Серия 6
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Коллекция заблуждений
1-й сезон
6-я серия

Коллекция заблуждений (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

7.92013, Коллекция заблуждений. Сезон 1. Серия 6
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл документальных фильмов «Коллекция заблуждений» рассказывает о самых знаменитых заблуждениях, которым мы привыкли верить. Если разбить зеркало – будет несчастье. Лошадиный шампунь сделает волосы крепкими. Клеопатра была красавицей. Органическая еда полезна. С помощью науки, медицины и экспериментов авторы программы развенчают устаревшие мифы.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
23 мин / 00:23

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