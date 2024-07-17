Коллекция заблуждений (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
7.92013, Коллекция заблуждений. Сезон 1. Серия 6
Документальный18+
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Коллекция заблуждений
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Цикл документальных фильмов «Коллекция заблуждений» рассказывает о самых знаменитых заблуждениях, которым мы привыкли верить. Если разбить зеркало – будет несчастье. Лошадиный шампунь сделает волосы крепкими. Клеопатра была красавицей. Органическая еда полезна. С помощью науки, медицины и экспериментов авторы программы развенчают устаревшие мифы.