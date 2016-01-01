Коллекция (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2016, The Collection
Драма, Исторический18+
О сериале
В центре событий парижский дом моды, возглавляемый братьями Сабин. Старший Поль — жесткий менеджер, младший Клод — креативный мозг. Поль вовсю пытается сделать компанию номером один на послевоенном ландшафте, в то время как Клод пытается бороться с внутренними демонами.
СтранаФранция, Великобритания, США
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДУРежиссёр
Дирбла
Уолш
- ДЗРежиссёр
Дэн
Зефф
- РКАктёр
Ричард
Койл
- МГАктриса
Мэми
Гаммер
- Актёр
Том
Райли
- АПАктриса
Аликс
Пуасон
- ДТАктриса
Дженна
Тиам
- МДАктёр
Макс
Дикон
- ФдАктриса
Фрэнсис
де ла Тур
- АБАктёр
Александр
Брассёр
- РДАктриса
Рози
Джонс
- БМАктриса
Бетан
Мэри-Джеймс
- МГСценарист
Майя
Голдсмит
- ОГСценарист
Оливер
Голдстик
- ФРСценарист
Франческа
Роллинз
- ПБПродюсер
Паскаль
Бретон
- ТДПродюсер
Тома
Де Маттеи
- ШХудожница
Шаттун
- ДУОператор
Джеймс
Уэлленд
- ДШКомпозитор
Доминик
Шеррер