Коллекция. Сезон 1. Серия 4
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Коллекция (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2016, The Collection
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре событий парижский дом моды, возглавляемый братьями Сабин. Старший Поль — жесткий менеджер, младший Клод — креативный мозг. Поль вовсю пытается сделать компанию номером один на послевоенном ландшафте, в то время как Клод пытается бороться с внутренними демонами.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Коллекция»

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