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Коллективный разум
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Коллективный разум (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2017, Wisdom of the Crowd
Триллеры18+

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Сюжет

У инноватора-миллиардера из Силиконовой долины убивают дочь. Не веря в виновность человека, осужденного за преступление, отчаявшийся отец решает искать справедливости самостоятельно. Он создает приложение, которое для поиска виновных использует краудсорсинг в Сети.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Коллективный разум»