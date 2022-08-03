WinkСериалыКоллективный разум1-й сезон12-я серия
Коллективный разум (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
8.82017, Wisdom of the Crowd
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
У инноватора-миллиардера из Силиконовой долины убивают дочь. Не веря в виновность человека, осужденного за преступление, отчаявшийся отец решает искать справедливости самостоятельно. Он создает приложение, которое для поиска виновных использует краудсорсинг в Сети.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АДРежиссёр
Адам
Дэвидсон
- Режиссёр
Джон
Эмиел
- МЧРежиссёр
Милан
Чейлов
- Актёр
Джереми
Пивен
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- Актриса
Наталия
Тена
- БЛАктёр
Блейк
Ли
- ДМАктёр
Джейк
Мэтьюз
- Актриса
Моника
Поттер
- ЭХАктриса
Энни
Хсю
- ИОАктриса
Ион
Оверман
- МВАктёр
Малачи
Вейр
- ДМСценарист
Дрор
Мишани
- ЭДПродюсер
Эндрю
Деттманн
- СКХудожница
Синтия
Кэй Чаретт
- АНОператор
Алекс
Непомнящий
- ДСОператор
Джерри
Сиделл
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер