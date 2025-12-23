Колесо времени (сериал, 2021) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

«Колесо времени» — сериал в жанре фэнтези, где древние пророчества и магия переплетаются с человеческими судьбами. Снятый по книгам Роберта Джордана, он поражает детализацией волшебного мира, от костюмов до языков разных народов.



Жизнь обитателей тихой деревни переворачивается, когда за ними начинается охота темных сил. Группа молодых людей, включая Ранда, Перрина и Мэта, вынуждена бежать под защитой Морейн — представительницы могущественного ордена Айз Седай. Их путь лежит в Тар Валон, единственное безопасное место, но дорога полна опасностей и неожиданных открытий. Постепенно герои понимают, что один из них может быть избранным, способным изменить ход истории. Каждая серия — это роскошный микс из эпических битв и личных драм героев. В этом мире даже незначительное действие способно запустить необратимые изменения, ведь время движется по кругу, но узоры всегда разные.



Смотреть «Колесо времени» понравится поклонникам жанра и книг Джордана. Здесь сочетаются элементы классического фэнтези и философской притчи, а также исследуются темы судьбы, выбора и цены власти.

