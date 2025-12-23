Колесо времени (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
«Колесо времени» — сериал в жанре фэнтези, где древние пророчества и магия переплетаются с человеческими судьбами. Снятый по книгам Роберта Джордана, он поражает детализацией волшебного мира, от костюмов до языков разных народов.
Жизнь обитателей тихой деревни переворачивается, когда за ними начинается охота темных сил. Группа молодых людей, включая Ранда, Перрина и Мэта, вынуждена бежать под защитой Морейн — представительницы могущественного ордена Айз Седай. Их путь лежит в Тар Валон, единственное безопасное место, но дорога полна опасностей и неожиданных открытий. Постепенно герои понимают, что один из них может быть избранным, способным изменить ход истории. Каждая серия — это роскошный микс из эпических битв и личных драм героев. В этом мире даже незначительное действие способно запустить необратимые изменения, ведь время движется по кругу, но узоры всегда разные.
Смотреть «Колесо времени» понравится поклонникам жанра и книг Джордана. Здесь сочетаются элементы классического фэнтези и философской притчи, а также исследуются темы судьбы, выбора и цены власти.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
- КДРежиссёр
Киаран
Доннелли
- ТКРежиссёр
Томас
К. Нэппер
- УБРежиссёр
Ута
Бризвитц
- СХРежиссёр
Санаа
Хамри
- КФАктриса
Кейт
Флитвуд
- ДСАктёр
Джоша
Страдовски
- ДФАктёр
Донал
Финн
- ММАктриса
Мадлен
Мэдден
- ЗРАктриса
Зои
Робинс
- ХААктёр
Хаммед
Анимашон
- Актриса
Розамунд
Пайк
- ДХАктёр
Дэниэл
Хенни
- МРАктёр
Маркус
Рутерфорд
- РДСценарист
Рэйф
Джадкинс
- СССценарист
Селин
Сон
- РДСценарист
Роберт
Джордан
- ДХПродюсер
Дэйв
Хилл
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- ОНХудожник
Ондрей
Неквасил
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф