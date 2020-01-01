7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке мы рассмотрим тип Кольчатые черви, дадим общую характеристику этому типу, сравним с уже изученными типами, узнаем их уникальные особенности и разберем один из его классов ; класс Многощетинковые.





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