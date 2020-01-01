WinkДетям7 класс. БиологияЖивотные. Кольчатые червиКольчатые черви
7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн
5.72020, Кольчатые черви
Образовательные0+
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Сезоны и серии
ВведениеПростейшиеЖивотные. ГубкиЖивотные. КишечнополостныеЖивотные. Плоские червиЖивотные. Круглые червиЖивотные. Кольчатые червиЖивотные. МоллюскиЖивотные. ИглокожиеЖивотные. ЧленистоногиеЖивотные. ХордовыеОрганы и системы органовРазмножение и развитиеОсновы эволюционного ученияОсновы экологииОхрана природы
Сюжет
На уроке мы рассмотрим тип Кольчатые черви, дадим общую характеристику этому типу, сравним с уже изученными типами, узнаем их уникальные особенности и разберем один из его классов ; класс Многощетинковые.
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