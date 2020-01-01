Кольчатые черви
Wink
Детям
7 класс. Биология
Животные. Кольчатые черви
Кольчатые черви

7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

5.72020, Кольчатые черви
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ВведениеПростейшиеЖивотные. ГубкиЖивотные. КишечнополостныеЖивотные. Плоские червиЖивотные. Круглые червиЖивотные. Кольчатые червиЖивотные. МоллюскиЖивотные. ИглокожиеЖивотные. ЧленистоногиеЖивотные. ХордовыеОрганы и системы органовРазмножение и развитиеОсновы эволюционного ученияОсновы экологииОхрана природы

Сюжет

На уроке мы рассмотрим тип Кольчатые черви, дадим общую характеристику этому типу, сравним с уже изученными типами, узнаем их уникальные особенности и разберем один из его классов ; класс Многощетинковые.

Сериал Кольчатые черви 7 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг