Коготь из Мавритании 2. Серия 1
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Коготь из Мавритании 2
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1-я серия

Коготь из Мавритании 2 (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.62016, Коготь из Мавритании 2. Серия 1
Детектив12+

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О сериале

После нескольких месяцев затишья в одном из столичных округов возобновляются ритуальные убийства девушек. К расследованию подключается майор полиции Александра Мур. Александре предстоит «усмирить» свой резкий характер и сработаться с новым напарником Дмитрием Роговым, а также найти общий язык с профессором Шульцем, который отбывает наказание в колонии за «пособничество» своему погибшему брату – именно его полиция объявила маньяком. Ситуация осложняется тем, что главным подозреваемым оказывается бывший напарник Рогова – Константин Першин. После первой серии убийств он ушел из полиции и занялся самостоятельными поисками преступника.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Коготь из Мавритании 2»