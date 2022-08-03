После нескольких месяцев затишья в одном из столичных округов возобновляются ритуальные убийства девушек. К расследованию подключается майор полиции Александра Мур. Александре предстоит «усмирить» свой резкий характер и сработаться с новым напарником Дмитрием Роговым, а также найти общий язык с профессором Шульцем, который отбывает наказание в колонии за «пособничество» своему погибшему брату – именно его полиция объявила маньяком. Ситуация осложняется тем, что главным подозреваемым оказывается бывший напарник Рогова – Константин Першин. После первой серии убийств он ушел из полиции и занялся самостоятельными поисками преступника.

