Когда ЖЕНА берёт у СОСЕДА в рассрочку мясо, я готовлю этот рецепт! Мясо ПО-ФРАНЦУЗСКИ (под ананасом)

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