Когда наступит завтра (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Серия новелл, где каждый из героев оказывается на грани во время пандемии. Врач-терапевт, подросток из проблемной семьи и обычный грузчик – все они едины перед тревожной неизвестностью и бессилием контролировать свою жизнь. Сериал призван уберечь зрителей от повторения подобных сценариев.



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