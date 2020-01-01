Когда наступит завтра. Серия 1
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Когда наступит завтра (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.12020, Когда наступит завтра. Серия 1
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Серия новелл, где каждый из героев оказывается на грани во время пандемии. Врач-терапевт, подросток из проблемной семьи и обычный грузчик – все они едины перед тревожной неизвестностью и бессилием контролировать свою жизнь. Сериал призван уберечь зрителей от повторения подобных сценариев.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

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