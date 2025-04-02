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Wink
Сериалы
Код Гиас: Вернувшийся Розе
1-й сезон
1-я серия
Код Гиас: Вернувшийся Розе (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2024, Код Гиас: Вернувшийся Розе. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Фантастика
18+
Эта серия пока недоступна
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О сериале
Страна
Япония
Жанр
Фантастика
,
Боевик
,
Мультсериалы
,
Аниме
Рейтинг
—
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6.1
КиноПоиск
6.5
IMDb
Актёры и съёмочная группа сериала «Код Гиас: Вернувшийся Розе»
ЁО
Ёсимицу
Охаси
Режиссёр
МФ
Макото
Фурукава
Актёр
КА
Кохэй
Амасаки
Актёр
ИО
Итиро
Окоти
Сценарист
ГТ
Горо
Танигути
Сценарист
НК
Нобору
Кимура
Сценарист
КС
Кумико
Сакамото
Монтажёр
КК
Кэндзи
Каваи
Композитор