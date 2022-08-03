Кобра (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Шоу расскажет о работе комитета «Кобра», состоящего из экспертов по безопасности, политиков и специалистов по защите граждан во время ЧС. Премьер-министр Великобритании постоянно вынужден принимать неожиданные и порой рискованные политические решения, дабы страна спала спокойно.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АМРежиссёр
Аластер
Маккэй
- ХХРежиссёр
Ханс
Херботс
- Актёр
Роберт
Карлайл
- ВХАктриса
Виктория
Хэмилтон
- ДХАктёр
Дэвид
Хэйг
- ЛПАктриса
Лиза
Пэлфри
- Актриса
Марша
Томасон
- ЭБАктёр
Эдвард
Беннетт
- РДАктёр
Ричард
Дормер
- ЛКАктриса
Люси
Коху
- РПАктёр
Ричард
Пеппл
- АДАктриса
Алекса
Дейвис
- БРСценарист
Бен
Ричардс
- СДХудожник
Стефен
Дэйли
- ГММонтажёр
Гез
Моррис
- МООператор
Мика
Орасмаа
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн