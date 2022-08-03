Кобра (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Кобра. Сезон 2. Серия 2
Кобра
2-й сезон
2-я серия
7.42021, Cobra
Триллер, Драма18+

О сериале

Шоу расскажет о работе комитета «Кобра», состоящего из экспертов по безопасности, политиков и специалистов по защите граждан во время ЧС. Премьер-министр Великобритании постоянно вынужден принимать неожиданные и порой рискованные политические решения, дабы страна спала спокойно.

Великобритания
Боевик, Драма, Триллер
Full HD
44 мин / 00:44

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb