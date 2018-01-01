Книга Джунглей (мультсериал, 1990) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

История о мальчике по имени Маугли, усыновленном семьей волков. На протяжении всей истории за ним охотиться тигр Шархан, но пантера Багира и медведь Балу помогают Маугли избежать опасностей, и учат его понимать Законы Джунглей.



Сериал Книга Джунглей 1 сезон 45 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.