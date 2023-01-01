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Книга Джунглей (мультсериал, 1990) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
1990, The Jungle Book
Мультсериалы6+
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Сюжет
История о мальчике по имени Маугли, усыновленном семьей волков. На протяжении всей истории за ним охотиться тигр Шархан, но пантера Багира и медведь Балу помогают Маугли избежать опасностей, и учат его понимать Законы Джунглей.
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