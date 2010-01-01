Книга джунглей (2010). Сезон 1. Серия 33
Книга джунглей (2010)
1-й сезон
33-я серия

Книга джунглей (2010) (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

8.12010, The Jungle Book
Мультсериалы6+

О сериале

Мультсериал для самых маленьких по мотивам рассказов Редьярда Киплинга. Человеческий детеныш Маугли был воспитан волками под предводительством вожака Акелы. Теперь он живет в индийских джунглях и проводит много времени с заботливым медведем Балу и пантерой по имени Багира, помогает другим животным и впутывается в неприятности сам. Хорошо, что у него всегда есть, на кого положиться. Смотрите мультсериал 2010 года «Книга джунглей» онлайн на Wink.

Страна
Германия, Франция, Индия
Жанр
Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

4.5 IMDb

