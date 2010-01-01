Книга джунглей (2010) (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Мультсериал для самых маленьких по мотивам рассказов Редьярда Киплинга. Человеческий детеныш Маугли был воспитан волками под предводительством вожака Акелы. Теперь он живет в индийских джунглях и проводит много времени с заботливым медведем Балу и пантерой по имени Багира, помогает другим животным и впутывается в неприятности сам. Хорошо, что у него всегда есть, на кого положиться. Смотрите мультсериал 2010 года «Книга джунглей» онлайн на Wink.



