Ключи от бездны: Операция «Голем» (сериал, 2004) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
7.72004, Ключи от бездны: Операция «Голем». Серия 7
Триллер, Исторический12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Весна 1946 года. Подмосковный поселок Угольная Линия взбудоражен серией разбойных нападений и убийств. Здесь бесчинствует банда Сеньки Кривого, состоящая из карателей, предателей и уголовников, хорошо вооруженных трофейным оружием. Глава местной милиции, лейтенант Сергей Матвеевич Высик, уже два месяца гоняется за неуловимой бандой, но все тщетно.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Детектив, Триллер
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
- СРРежиссёр
Сергей
Русаков
- Актёр
Михаил
Пореченков
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- СААктёр
Сергей
Апрельский
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- СВАктёр
Сергей
Виноградов
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- Актёр
Александр
Клюквин
- АКАктёр
Александр
Кольцов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Александр
Пашутин
- РАСценарист
Рафаэл
Айрапетян
- СРСценарист
Сергей
Русаков
- АБСценарист
Алексей
Биргер
- ТССценарист
Тимур
Сейфи
- ВЛПродюсер
Владимир
Лебедев
- Актёр дубляжа
Альберт
Филозов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- ОНХудожница
Ольга
Никонова
- АЧХудожник
Алексей
Чернов
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ДШКомпозитор
Диана
Шкловер