Ключи от бездны: Операция «Голем» (сериал, 2004) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Ключи от бездны: Операция «Голем». Серия 7
Ключи от бездны: Операция «Голем»
1-й сезон
7-я серия

7.72004, Ключи от бездны: Операция «Голем». Серия 7
Триллер, Исторический12+

О сериале

Весна 1946 года. Подмосковный поселок Угольная Линия взбудоражен серией разбойных нападений и убийств. Здесь бесчинствует банда Сеньки Кривого, состоящая из карателей, предателей и уголовников, хорошо вооруженных трофейным оружием. Глава местной милиции, лейтенант Сергей Матвеевич Высик, уже два месяца гоняется за неуловимой бандой, но все тщетно.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Детектив, Триллер
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.0 КиноПоиск

