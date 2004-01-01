Ключи от бездны: Охота на призраков (сериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.62004, Ключи от бездны: Охота на призраков. Серия 3
Триллер, Детектив18+
О сериале
Осень 1947-го. Больше года прошло с того дня, когда была уничтожена банда Сеньки Кривого. Однако в Угольной Линии и ее окрестностях снова начинают погибать люди. В милиции с ужасом обнаруживают, что отпечатки пальцев на орудии очередного убийства совпадают с отпечатками пальцев покойного Сеньки.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
- СРРежиссёр
Сергей
Русаков
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Регимантас
Адомайтис
- СААктёр
Сергей
Апрельский
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- СВАктёр
Сергей
Виноградов
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- Актёр
Александр
Пашутин
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Андрей
Руденский
- РАСценарист
Рафаэл
Айрапетян
- СРСценарист
Сергей
Русаков
- АБСценарист
Алексей
Биргер
- ТССценарист
Тимур
Сейфи
- ВЛПродюсер
Владимир
Лебедев
- Актёр дубляжа
Альберт
Филозов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ДШКомпозитор
Диана
Шкловер