WinkСериалыКлубландия2-й сезонАрсенал Венгера
2017, Арсенал Венгера
Документальные18+
Этот сериал пока недосту�пен
Клубландия (сериал, 2017) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
Сюжет
Серия эпизодов о главных футбольных лигах, об их клубных традициях, соперничествах, героях и злодеях, созданиях клубов чемпионов. Клубное боление – это основа нашей величайшей страсти к спорту. Игроки приходят и уходят, но клуб остается навсегда.
Сериал Арсенал Венгера 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.