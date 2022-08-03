WinkСериалыКлубландия1-й сезонЛос-Анджелес Гэлэкси
2017, Лос-Анджелес Гэлэкси
Спортивный18+
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Клубландия (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Серия эпизодов о главных футбольных лигах, об их клубных традициях, соперничествах, героях и злодеях, созданиях клубов чемпионов. Клубное боление – это основа нашей величайшей страсти к спорту. Игроки приходят и уходят, но клуб остается навсегда.
СтранаАвстралия
ЖанрСпортивный
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
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