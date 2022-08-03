Лос-Анджелес Гэлэкси
Wink
Сериалы
Клубландия
1-й сезон
Лос-Анджелес Гэлэкси
2017, Лос-Анджелес Гэлэкси
Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

Клубландия (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Серия эпизодов о главных футбольных лигах, об их клубных традициях, соперничествах, героях и злодеях, созданиях клубов чемпионов. Клубное боление – это основа нашей величайшей страсти к спорту. Игроки приходят и уходят, но клуб остается навсегда.

Страна
Австралия
Жанр
Спортивный
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

8.2 КиноПоиск