Серия эпизодов о главных футбольных лигах, об их клубных традициях, соперничествах, героях и злодеях, созданиях клубов чемпионов. Клубное боление – это основа нашей величайшей страсти к спорту. Игроки приходят и уходят, но клуб остается навсегда.

