WinkСериалыКлубландия1-й сезонДинамо Киев
2017, Динамо Киев
Документальные18+
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Клубландия (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сюжет
Серия эпизодов о главных футбольных лигах, об их клубных традициях, соперничествах, героях и злодеях, созданиях клубов чемпионов. Клубное боление – это основа нашей величайшей страсти к спорту. Игроки приходят и уходят, но клуб остается навсегда.
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