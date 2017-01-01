Динамо Киев
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Клубландия
1-й сезон
Динамо Киев
2017, Динамо Киев
Документальные18+

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Клубландия (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Серия эпизодов о главных футбольных лигах, об их клубных традициях, соперничествах, героях и злодеях, созданиях клубов чемпионов. Клубное боление – это основа нашей величайшей страсти к спорту. Игроки приходят и уходят, но клуб остается навсегда.

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