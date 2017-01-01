Бавария
Wink
Сериалы
Клубландия
1-й сезон
Бавария
2017, Бавария
Документальный18+

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Клубландия (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Серия эпизодов о главных футбольных лигах, об их клубных традициях, соперничествах, героях и злодеях, созданиях клубов чемпионов. Клубное боление – это основа нашей величайшей страсти к спорту. Игроки приходят и уходят, но клуб остается навсегда.

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Жанр
Документальный
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

8.3 КиноПоиск