2017, Бавария
Документальный18+
Этот сериал пока недоступен
Клубландия (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Серия эпизодов о главных футбольных лигах, об их клубных традициях, соперничествах, героях и злодеях, созданиях клубов чемпионов. Клубное боление – это основа нашей величайшей страсти к спорту. Игроки приходят и уходят, но клуб остается навсегда.
Сериал Бавария 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
ЖанрДокументальный
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
8.3 КиноПоиск