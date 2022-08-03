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Клуб жен астронавтов
1-й сезон
7-я серия

Клуб жен астронавтов (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2015, The Astronaut Wives Club
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В 1960-х началась эра покорения космоса. Поэтому все мальчики рвались стать астронавтами. Поэтому целое поколение людей во всем мире жили в эйфории, где можно свершить подвиг и слетать в космическое пространство. Стать женой астронавта мечтали все девушки.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клуб жен астронавтов»