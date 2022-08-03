В 1960-х началась эра покорения космоса. Поэтому все мальчики рвались стать астронавтами. Поэтому целое поколение людей во всем мире жили в эйфории, где можно свершить подвиг и слетать в космическое пространство. Стать женой астронавта мечтали все девушки.



