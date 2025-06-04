Клуб убийств Марлоу (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2024, Клуб убийств Марлоу. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Археолог на пенсии Джудит Поттс живёт одна в тихом городке Марлоу. Однажды она слышит выстрел, доносящийся из соседского сада, и полагает, что произошло убийство. Но полиция ей не верит, и Джудит, объединившись с собачницей Сьюзи и женой викария Бекс, начинает собственное расследование.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb