Клуб убийств Марлоу. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Клуб убийств Марлоу
1-й сезон
1-я серия

Клуб убийств Марлоу (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2024, Клуб убийств Марлоу. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Археолог на пенсии Джудит Поттс живёт одна в тихом городке Марлоу. Однажды она слышит выстрел, доносящийся из соседского сада, и полагает, что произошло убийство. Но полиция ей не верит, и Джудит, объединившись с собачницей Сьюзи и женой викария Бекс, начинает собственное расследование.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb