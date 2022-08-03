8.32021, The First Wives Club
Комедия18+
Клуб первых жен (2019) (сериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Брак Хейзел трещит по швам. Когда супруг бросает ее ради молоденькой любовницы, она призывает на помощь подруг Бри и Ари. Семейная жизнь девушек тоже рушится на глазах, но они не унывают и поддерживают друг друга, чтобы доказать всему миру, что женская дружба может свернуть горы.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- РКРежиссёр
Райан
Кейс
- Актриса
Джилл
Скотт
- Актриса
Мишель
Бюто
- Актёр
РонРико
Ли
- Актёр
Марк
Таллман
- ММАктриса
Мишель
Митченор
- Актриса
Райан
Мишель Бате
- ББАктёр
Билл
Барретт
- Актриса
Дебора
Кокс
- Сценарист
Трэйси
Оливер
- ДКСценарист
Джордан
Карлос
- Продюсер
Трэйси
Оливер
- ЧДХудожник
Чарльз
Дабо мл.
- МКХудожница
Молли
Коффи
- КГМонтажёр
Кайл
Гилман
- МКМонтажёр
Майкл
Карлич
- МЭОператор
Мэтт
Эдвардс
- КАКомпозитор
Кристофер
А. Ли