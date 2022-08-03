Клуб первых жен (2019) (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Брак Хейзел трещит по швам. Когда супруг бросает ее ради молоденькой любовницы, она призывает на помощь подруг Бри и Ари. Семейная жизнь девушек тоже рушится на глазах, но они не унывают и поддерживают друг друга, чтобы доказать всему миру, что женская дружба может свернуть горы.

