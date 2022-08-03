Клуб первых жен (2019). Сезон 2. Серия 1
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Сериалы
Клуб первых жен (2019)
2-й сезон
1-я серия
8.32021, The First Wives Club
Комедия, Мелодрама18+

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Клуб первых жен (2019) (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Брак Хейзел трещит по швам. Когда супруг бросает ее ради молоденькой любовницы, она призывает на помощь подруг Бри и Ари. Семейная жизнь девушек тоже рушится на глазах, но они не унывают и поддерживают друг друга, чтобы доказать всему миру, что женская дружба может свернуть горы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клуб первых жен (2019)»