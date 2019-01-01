Клуб первых жен (2019). Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Клуб первых жен (2019)
1-й сезон
8-я серия
8.32019, The First Wives Club
Комедия18+

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Клуб первых жен (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Брак Хейзел трещит по швам. Когда супруг бросает ее ради молоденькой любовницы, она призывает на помощь подруг Бри и Ари. Семейная жизнь девушек тоже рушится на глазах, но они не унывают и поддерживают друг друга, чтобы доказать всему миру, что женская дружба может свернуть горы.

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Страна
США, Франция
Жанр
Комедия
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клуб первых жен (2019)»