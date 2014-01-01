Клондайк (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.42014, Klondike
Драма, Приключения6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В центре сюжета — история шестерых золотоискателей, которые встречаются в долине реки Юкон во времена Золотой лихорадки. Им предстоит выжить в суровых северных краях, куда отправлялись самые отчаянные авантюристы.
СтранаКанада, США
ЖанрПриключения, Драма
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Селлан Джонс
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актёр
Мартон
Чокаш
- Актёр
Иэн
Харт
- ГЛАктёр
Грег
Лосон
- Актриса
Конор
Лесли
- Актёр
Ричард
Мэдден
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актёр
Джонни
Симмонс
- Актёр
Тим
Рот
- Актёр
Сэм
Шепард
- РАСценарист
Рэйчел
Абрамовитц
- ДГСценарист
Джошуа
Голдин
- ПШСценарист
Пол
Шойринг
- МФПродюсер
Майкл
Фрислев
- ЧОПродюсер
Чад
Оакес
- ДХХудожница
Джоэнн
Хансен
- КРХудожник
Кен
Ремпел