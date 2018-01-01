Клипы (сериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
2018, Клипы. Сезон 1. Серия 16
ТВ-шоу6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Музыкальное шоу об учениках «Рок-школы Владимира Германова», юных барабанщиках, гитаристах и рок-вокалистах. Они образуют свои группы и радуют зрителей драйвовыми номерами, которые призовут ваших детей подняться с диванов, попрыгать и потанцевать вместе с маленькими рокерами.
